一名家住新北市的林姓女子，堅稱自己被「魔神仔」牽走，從台北走到桃園，蹲坐在路旁神情恍惚並喃喃自語要自殺，警方獲報後試圖與女子交談，但該名女子答非所問，只說自己是被「牽來的」，其餘一概不知。警方將女子帶回派出所後透過人臉辨識系統查出女子身份，並請家人帶回。

龍潭分局中興派出所警員接獲民眾報稱，在龍潭區中興路與民豐一街口有一女子獨自蹲坐在路旁，口中喃喃自語稱想自殺，警方隨即趕赴到場，發現該女子精神恍惚、答非所問且情緒激動，不停表示自己是被「魔神仔」帶到該處，其他事情皆不清楚。

考量當時天色將暗，該女子身著單薄衣物渾身發抖蜷縮於路邊，故先行將其帶返派出所安置，以確保其安全。該女子到派出所後仍情緒不穩，不停自言自語、又哭又鬧，經派出所內女警苦口婆心好言安撫並自掏腰包購買熱食及飲料提供給與該女果腹。

吃飽喝足的女子情緒穩定下來後，仍無法清楚說出自己身分，警方透過電腦人臉辨識系統查證身分，再查詢失蹤人口系統核對，發現該名林姓女子家住新北市，已被通報為失蹤人口，經確認林女身分後，警方即通知家屬至派出所，最後順利的團聚。

林女家屬事後向警方表示，林女精神狀況雖不穩定，但以往不曾半夜離家，此次林女於凌晨離家後不知去向，又未攜帶手機無法取得聯繫且身無分文，於住家附近四處尋找皆無所獲，心急如焚之下只能報案尋求警方協助，幸遇警方及時發現處置，對警方伸出援手表示感謝。

(中時 )