統一獅昨天對戰富邦悍將，三壘手郭阜林發生單場3次失誤，隨後被教練換下場休息，今天賽前他被問到此事時有些無奈又自責，認為明明做過很多練習，但關鍵時刻還是猶豫了，不過在場上還是會盡快調整心態，專注面對每顆球。

昨(5日)天對戰富邦悍將，郭阜林發生3次守備失誤中，有2次是高國麟打出三壘方向的強勁安打。郭阜林發現這季高國麟的打擊姿勢改變，揮棒軌跡越來越短、球往三壘打的速度也更快，以前常往中右外野攻擊，很少拉到三壘。

郭阜林表示其實對其他隊伍的球員打擊習性都滿了解，「富邦球員最常打進自己守備範圍的就是林宥穎、林哲瑄和胡金龍，尤其哲瑄最常打出三壘邊線的安打，比賽時都會特別注意這些選手。」賽前也有請打擊教練多做難度高的滾地球練習，但當下要短時間判斷球會不會打到壘包，瞬間讓他猶豫後發生失誤。

賽後主要是氣自己不夠專注，明明賽前都做過大量練習，應該要把平常的表現拿在比賽中展現。守備部分會多練手感，讓守備變成反射動作，也不希望自己的表現拖累投手。郭阜林表示雖然光是第5局就發生2次守備失誤，但恢復正常後差點策動雙殺，覺得至少有補救回來。

統一獅最近吞下4連敗，總教練黃甘霖認為主要是因為投捕節奏不順，目前還是以鼓勵的方式希望球員振作，會盡全力止敗。

(中時電子報)