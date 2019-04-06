施工路段旁有土地公廟，民眾若要參拜得先走過充滿泥濘的道路，還要擔心失足會遭鋼筋刺傷。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉新店村12鄰往土地公廟的產業道路，近日正施作護欄駁坎工程，縣長徐耀昌競選服務團隊祕書簡國榮5日在臉書上貼出照片，怒轟工程疑似偷工減料，不但鋼筋外露凌亂，毫無防護措施，植筋工法更是敷衍，鄉公所回應，正積極查明是否有偷工減料之事，若有疏失將要求監造公司立即改善。

簡國榮指出，依據本身做過工程的經驗，該地的駁坎工程的植筋工法明顯不對，植筋應在基礎工程施工時就要植入，並非在事後灌漿完成才擺上去，如此敷衍了事的作法，護欄做好也不穩固，民眾恐怕一靠就倒。

施作工程的產業道路上有土地公廟，附近居民除了拜拜外，有些長者也會在閒暇之餘沿路散步休息，簡國榮表示工程施作如此草率實在很危險。新店村長謝燃廷看到臉書貼文，急忙向公所查明，並澄清該工程非新店村管轄，至於營造公司是否未按圖施工仍有待鄉公所及縣府調查。

鄉公所祕書王千道無奈表示，光憑2張照片就要判定工法有疏失實在困難，正逢清明連假公部門休息，工程發包單位仍有待查明，但依圖示來看該工程明顯尚未完工，過去曾有類似案件施工做到一半就被民眾誤會拍照檢舉，但也確實有監造公司瀆職，工人偷工減料之事，公所將於上班日積極調查檢討。

王千道說，若查明工程為公所發包，且確切有偷工減料之疏失，建設課將立即通知監造公司說明與改善，不排除會打掉重做，保障施工品質，確認設施完工的堅固性與民眾使用的安全性。

(中時 )