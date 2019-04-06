「愛的逆轉勝－金絲帶小勇士」畫展在台中榮總第二醫療大樓一樓大廳舉行畫展，醫師護士一起為抗癌小勇士加油打氣。（馮惠宜攝）

台中榮總與長期合作的兒癌基金會攜手，為癌症兒童策劃「愛的逆轉勝－金絲帶小勇士」畫展，即日起到4月12日在台中榮總第二醫療大樓一樓大廳登場，小勇士們用繽紛的色彩表現出對抗癌症的勇氣，也期盼用畫作鼓舞同樣因病住院的患者勇趕對抗病魔。

兒癌基金會董事長林東燦表示：在台灣，每年約有500位新發病的癌症兒童，他們的生命經歷了種種特別的困難與試煉，彷彿黃金在熊熊烈火之中磨煉出閃亮的生命韌性與厚度，因而稱這群勇敢的孩子是「金絲帶小勇士」。

在畫展中，金絲帶小勇士們用繽紛的色彩表現出對抗癌症的勇氣，孩子們透過筆觸，表達了小小的心靈渴望，如同小畫家說：「我想要去海邊看彩虹，希望未來都是晴天」；「讓夢想飛翔，展翅藍天」。

而23歲的大學生韻竹16歲確診為急性淋巴性白血病，當其他青少年自在揮灑青春時，她卻要待在病房裡，經歷相當艱辛的治療過程。在她的創作中，依然能看見當時同病房治療孩子們的期待，她透過畫作，寫下「謝謝一路下來所有的相伴，雖然是在人生遭遇關卡時，遇見了你們，但相信我們有互相鼓勵，互相打氣，住院的陪伴，我們會越來越好，夢裡，我們調配著神奇的藥水，用愛、希望和淚水調配的黃金比例，加油！」。

(中時 )