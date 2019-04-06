大甲鎮瀾宮媽祖預定7日深夜起駕，「藍綠白」政壇大咖將先後到場參拜，包括蔡英文總統、立法院長蘇嘉全、前行政院長賴清德、高雄市長韓國瑜、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平及台北市長柯文哲等，其中不乏2020總統熱門人選，而且「王不見王」，巧妙避開同台，充滿濃濃政治味。
大甲媽祖遶境被譽為全球三大宗教盛事之一，有意競逐總統大位的王金平7日上午將參與恭請媽祖出神龕儀式，之後吳敦義到場參拜，接著台中市長盧秀燕陪同高雄市長韓國瑜一同上香。蔡英文總統下午3點參加媽祖上轎儀式，將依序恭請正爐媽、副爐媽和湄洲媽上神轎，
「藍綠白」大咖接力參拜，包括朱立倫、賴清德、柯文哲都將到場上香，廟方在事前煞費苦心，刻意安排間隔1小時，保持「王不見王」平衡。深夜10點則由台中市長盧秀燕與蘇嘉全參加起駕大典，並和鎮瀾宮董事長顏清標一起扶媽祖鑾轎出廟門，展開9天8夜遶境行程。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。