大甲媽祖7日深夜起駕，鎮瀾宮大殿湧入大批香客，提早參拜恭送媽祖出巡。（王文吉攝）

己亥年大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香時程表。（廟方提供）

大甲媽祖起駕前一天，鎮瀾宮廟前廣場湧現人潮。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮媽祖預定7日深夜起駕，「藍綠白」政壇大咖將先後到場參拜，包括蔡英文總統、立法院長蘇嘉全、前行政院長賴清德、高雄市長韓國瑜、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平及台北市長柯文哲等，其中不乏2020總統熱門人選，而且「王不見王」，巧妙避開同台，充滿濃濃政治味。

大甲媽祖遶境被譽為全球三大宗教盛事之一，有意競逐總統大位的王金平7日上午將參與恭請媽祖出神龕儀式，之後吳敦義到場參拜，接著台中市長盧秀燕陪同高雄市長韓國瑜一同上香。蔡英文總統下午3點參加媽祖上轎儀式，將依序恭請正爐媽、副爐媽和湄洲媽上神轎，

「藍綠白」大咖接力參拜，包括朱立倫、賴清德、柯文哲都將到場上香，廟方在事前煞費苦心，刻意安排間隔1小時，保持「王不見王」平衡。深夜10點則由台中市長盧秀燕與蘇嘉全參加起駕大典，並和鎮瀾宮董事長顏清標一起扶媽祖鑾轎出廟門，展開9天8夜遶境行程。

(中時 )