一名旅英的台灣學者Isabelle Cheng去年探訪金門，隨手拍下的高粱田照片，被英國皇家植物園納入全球植物現狀展覽，現在和世界各地作物照片一起展出。
在英國大學任教的學者Isabelle Cheng來自台灣，她去年12月來到金門，到新頭碼頭、溪邊等地，尋找父親當年駐守金門的蹤跡和史料。後來友人帶她至金門金沙鎮光華路品嚐咖啡。她看到咖啡店前後種滿高粱，高粱穗結實飽滿、莖桿挺直，便隨手拍了幾張傳給英國友人。
這位友人後來把照片傳給皇家植物園的同事，皇家植物園決定將照片納入全球植物現狀展覽。Isabelle Cheng表示，「千禧年種子庫」執行的計畫之一是協助發展中國家，發現並保存現已大量商業栽植作物的野生近緣，方法是採集並保存未遭汙染的野生種子，從而保存生物多樣性，這是生物多樣性公約的目標之一。
她說，保存生物多樣性不分國界，她不過是順手用普通手機拍了幾張照片，就讓金門高粱能在世界知名研究機構展出，真是無心插柳，與有榮焉。這張金門高粱照片和奈及利亞、蘇丹等地的作物照片並列展出，不過照片未註明來自金門，讓Isabelle Cheng覺得有些可惜。
(中時電子報)
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