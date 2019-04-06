2018年無論對AV業界還是粉絲來說，都是黑暗無光的一年，只有煎熬沒有之一，因為眾多知名暗黑女神都宣告不幹了！包含「D槽女王」明日花綺羅、「暗黑鍋雪芙」水野朝陽，甚至「AV傳奇」吉澤明步都說要穿回衣衫、為自己而活，悲報頻傳，讓粉絲們既震驚又不捨，同時也很想知道不拍片的女神們，人生之後要往哪兒走？

早期的AV女優談到自己的入行原因，多有經濟或處境上不得已的理由，然在AV產業發展規模龐大的現在，脫下衣衫任人攝可能只是圓星夢的手段，或是轉職的跳板，像蒼井空、紅音螢就是最好的例子。

不管是單體或是企劃單體女優，只要知名度夠高，就有機會轉型進入一般藝能界，這些轉職的暗黑女神的共通點，就是此前在AV圈都已經爬升到單體女優的地位，也就是片中只有一位女優且自己擔任主角，以此累積大把人氣，再加上一些機緣運氣，就能拍電影、商演、代言樣樣接，或是像紅音螢這樣，雖然在AV職場上始終停留在企劃女優(和一堆女優共演)的層級，但由於不挑類型以量取勝，反倒因苦幹實幹或奇技淫巧搏得知名度，引退後投身公益宣傳愛滋防治或成人商品的銷售代言，與一般藝人無異。

(中時電子報)