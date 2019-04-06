民進黨黨內初選即將掀底牌，爭取連任的蔡英文總統頻頻展現在台美外交上的斬獲，此時媒體卻爆出美國華府將柯文哲視為「厭惡者」，隨柯訪美的北巿議員黃珊珊今在臉書PO文，痛批這種報導的目的只有一個，就是告訴民眾美國不喜歡柯，比較喜歡小英，但打壓柯文哲能讓人民更認同民進黨和蔡英文嗎。

柯文哲上月訪美，但今天卻爆出柯文哲被華府核心的「深層政府」視為厭惡者，柯回台後也不願多談訪美的收穫，黃珊珊今在臉書寫道，她見證了這次柯文哲到美國大部分的過程，美國那麼多的智庫和政府機構，不可能現在就決定他們的立場，但媒體的報導就像中情局臥底一樣，想像力比好萊塢還厲害。

黃珊珊指，這種報導只有一個目的，就是告訴台灣人民美國不喜歡柯，那美國會喜歡誰？民進黨初選都還沒完成，打壓柯文哲不會讓台灣人民更認同民進黨或小英，整件事就是一場政治鬥爭。

黃珊珊同時也提到，國民黨現在進退維谷也是因為推不出一個可以贏柯文哲的人，兩大黨何曾想過為什麼有這種情況，人民為何不信任你？就是這種不思長進只有攻擊他人的鬥爭方式，才使民眾對藍綠都寒心。

(中時電子報)