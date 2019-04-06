查小欣透露陳百強父親過世。（圖／翻攝自查小欣ChaCha微博）

已故香港歌手陳百強1993年在家中昏迷送醫辭世，享年35歲，他因外型出眾，穿著常成為流行指標，被封為香港樂壇第一位「偶像歌手」。今(6日)媒體人查小欣發文透露，陳百強的父親陳鵬飛昨上完洗手間頭暈，送醫後過世，父子倆如今在天上相見，令網友十分感嘆。

陳百強過去以成名曲《眼淚為你流》一炮而紅，1980年代和張國榮、鍾保羅合拍兩部電影《喝采》、《失業生》，三人因此有「三劍俠」稱號。陳百強過世25年，今年2月傳出有人不明人士到陳百強母親家中，以要辦展覽為由搜刮了陳百強大批遺物，卻未留下任何文件或資料，不久該名歌迷澄清是真的要辦展覽，但引起風波已全數歸還。

知名媒體人查小欣今透露，陳百強父親昨驟逝，「老人家有福氣，走得安詳，吃完早餐，上完洗手間後頭暈，跟著便走了，享高壽96歲」。據《東網》報導，查小欣表示因家人想保持低調，不清楚陳父過世主因，和陳百強哥哥熟識的DJ車淑梅也說，陳父走得很安詳，環球唱片總經理黃劍濤則說很驚訝，陳父是令人敬重的長輩，之後會抽空參加喪禮。

(中時電子報)