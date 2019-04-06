被稱為香腸伯的何姓男子涉嫌刺死街友，警方逮捕後移送北檢複訊。（張孝義攝）

在艋舺公園擺攤賣香腸的56歲何姓男子，涉嫌因金錢糾紛，酒後持刀刺死最近剛出現在公園的49歲林姓街友，經警方在板橋某館旅將其逮捕後，6日下午5時依殺人罪嫌移送台北地檢署複訊。

警方調查，被害的林姓街友與殘障妻子，最近1個多月才在公園出現，曾向何男賒欠50元香腸費，5日下午4時許，林拿錢還何，但在找零錢時發生口角，何因喝醉情緒不穩，雙方大打出手，林妻也因此摔倒，最後被扭送警局，兩人都被依違反社維法裁罰。

兩人離開警局後，又回到公園東側迴廊，雙方繼續爭吵，何嫌抓狂持刀朝林上半身猛刺，造成對方出血倒地，經緊急送醫仍宣告不治，何則在逞凶後逃逸現場。

何男年輕時因工作遭機器輾斷2根手指，因此綽號「八指富」，他常年在公園附近擺攤賣烤香腸，2015年因不滿陳姓駐衛警驅趕，持剪刀刺傷對方，逃亡4天後落網，被判5個月徒刑，得易科罰金15萬元。

(中時 )