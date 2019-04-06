茶席現場。（沈揮勝攝）

大茶師牽小茶師攜手進場，日月潭紅茶茶藝有傳承。（沈揮勝攝）

大茶師牽小茶師攜手進場，日月潭紅茶茶藝有傳承。（沈揮勝攝）

小小茶藝師示範。（沈揮勝攝）

茶席現場充滿氛圍。（沈揮勝攝）

茶花步道與肖楠林蔭搭配茶席，氣氛輕鬆悠閒。（沈揮勝攝）

日月潭茶文化推廣協會與在地觀光業者結盟，6日與日管處、魚池鄉公所和鄉農會，利用晶園休閒渡假村優美環境，舉辦「小小茶席、大大茶習」花園午餐活動，大茶師、小茶師牽手入席，與8名習茶藝的學員及50名雅客共品日月潭紅茶及台灣高山烏龍茶。

日月潭茶文化推廣協會理事長林惠美表示，日月潭好山好水，是旅遊觀光最大優勢，而當地出產的紅玉紅茶（台茶18號）更是聞名遐邇，多項農產也具獨特性，如何讓農業與觀光共榮？晶園董事長王先後與協會成員思考多年，最近透過日管處等單位協助，合作結盟。

新春期間，有感於縣政府每年舉辦茶博會，在華人世界立標竿、有效推廣南投茶產優質品牌，於是決定善用日月潭周邊環境優勢，搭配晶園茶花步道與肖楠林蔭，舉辦午餐茶席推廣活動。

日月潭茶文化推廣協會長期致力專業茶藝師培訓，上個月台灣史上首批經檢定認證的28名紅茶茶藝師正式出爐；這次活動邀其12人搭配農會四健會在各小學校園培訓之小小茶藝師12人，在茶席現場示範授課，其中50名遊客付費報名茶席品茗、8人付費報名茶習學藝。

配合參與這項「茶席與茶習」活動的日月潭民宿發展協會理事長張心盈指出，這次試辦遊客反應不錯，未來將再作更精緻、更妥善的規畫，盼能夠納入深度遊程一環，成為常態性活動。

(中時 )