醫生遇到狀況百百種，日前婦產科名醫鄭丞傑就在節目《醫師好辣》上分享有位人妻嫌下面不緊實，想做陰道整形，只是在動刀前夕，人妻突然提出一個驚人要求，讓他當場嚇傻差點飆髒話！

原來這位人妻希望醫生幫她「做緊一點」，醫生聽完也回應：「本來就會幫妳做一點。」對方接著又更小聲地說：「可以照你的尺寸做嗎？」鄭丞傑當場嚇傻，震驚要對方再說一遍，還差點飆出髒話，以為是自己聽錯，怎會有這種不可思議的要求。

聽完醫生分享案例，讓主持人胡瓜笑歪，還冷不防地丟出一句：「那真的要做很緊喔。」令醫生當場中槍，反擊胡瓜「等等就知道跟你有關了」。

原來鄭丞傑17年前曾上胡瓜節目分享各種案例，讓人妻覺得講的很棒，認為醫生應該很「性福」，但鄭丞傑就向對方解釋，這跟大小無關，那是技巧、互動問題，若人妻真的這樣想，「我建議妳去找瓜哥尺寸來做。」令胡瓜再次噴笑，直呼那要更緊了。

(中時電子報)