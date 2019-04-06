萬新國小百歲周年慶，重新打造圖書館空間「星星閣」正式啟用。（吳敏菁攝）

萬新國小百歲周年慶。（吳敏菁攝）

萬新國小百歲周年慶，學校致贈「萬興公學校之印」由田中窯藝術家葉志誠一手捏製，每個小朋友的表情、神態皆獨一無二。（吳敏菁攝）

彰化縣二林鎮萬興國小立體彩繪酷炫宇宙銀河、深海鯨鯊等，讓人目炫神馳，成了知名打卡景點，學校6日100歲生日，舉辦別開生命的慶祝活動；縣府補助190萬元改造書福悅讀圖書館「星星閣」也正式啟用，做為生日大禮。

縣長王惠美昨天參加揭幕啟用，表示閱讀是走向未來一個非常重要的鑰匙，「星星閣」完成以後，除了提供給師生使用之外，也能提供給家長與親子一起來「星星閣」閱讀，將閱讀的習慣深入生活當中。

萬興國小在校長楊振豐和師生一起激盪創意下，把校園許多地方透過3D彩繪，讓萬興國小變成一個很有特色的學校，大面彩繪牆，讓人從太空掉進海底世界的幻想，畫作非常壯觀，立體錯覺總吸引愛拍照的網帥網美特地到此旅遊。

新圖書室將位於2樓3間教室寬的圖書館空間建置嶄新的圖書館，為老建物注入新生命，依幸運之星願景發想，命名「星星閣」，期許能帶動書香的流動，重拾欲罷不能的閱讀熱情。

「星星閣」不只是閱讀空間，結合研討會議、作品才藝發表空間，融入人文茶道學習場域精神，品嘗人文氣習與茶香。

今天活動更邀集萬興國小在各行各業有卓越表現的傑出校友們，學校致贈「萬興公學校之印」由田中窯藝術家葉志誠一手捏製，每個小朋友的表情、神態皆獨一無二。

彰縣府教育處表示，致力提升縣內閱讀環境品質，除設置雲端電子書庫及在全縣各鄉鎮市設置愛的書庫外，持續推動「書福悅讀」校園閱讀推展計畫，持續補助縣內國民中小學改善圖書館。

(中時 )