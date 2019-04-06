高雄建商積極跨足餐飲版圖，搶攻頂級饕客市場。國城建設宣布與兩位日本米其林名廚合作，將在豪宅大案「定潮」開兩家餐廳，最快2020年底開幕。京城建設H2O酒店今年底將開高端火鍋店、甜點店；御盟集團旗下晶英國際行館的Ukai餐廳，西餐全面升級，首度推出歐陸經典單點菜單。

國城建設總裁洪平森透露，擔任其左右手的洪嘉聰、洪士庭2位兄弟，走訪世界各地米其林餐廳，「嘗過超過1000多顆星星」，建築要與生活相結合，因此與連續6年以上獲東京米其林星級肯定的重量級名廚長谷川在佑、武田健志簽約，將於在亞灣「定潮」豪宅店面，開設2家餐廳，合約也載明要取得高雄首間亞洲50大最佳餐廳。

洪平森指出，「定潮」尚未公開，一坪約落在50至70萬，總銷達160億元，其中12間市價約7億元店面不對外銷售，2間為米其林餐廳，將斥資8位數打造，另將引進高級酒吧、頂級家具店等。

京城建設旗下H2O水京棧酒店，近年業績節節攀升。總經理譚逸峰表示，今年春節期間高雄旅遊人潮大增，客房營收較去年成長74％，預估今年業績可成長25％，衝到3億元，另將於今年第3季於北高「美術世界」店面開烘焙坊及高端火鍋店。

御盟建設旗下高雄晶英行館，攜手日本知名Ukai餐飲集團開設的Ukai-tei西餐主打西式風味燒烤美食，主餐精選日本田村牧場夢幻和牛及上等澳洲和牛、美國特級菲力、媲美法國布列斯雞的台灣桂丁雞等。最近菜單全面升級，除持續供應季節套餐外，首度推出近40道單點菜單，完美演繹歐陸經典料理。

(中時 )