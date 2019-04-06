「台灣大王」王柏融昨日敲3安，進帳兩分打點，上壘率百分百之外還跑出日職首盜，昔日同披21U世界盃中華隊戰袍的隊友陳傑憲，在上週王柏融打出內野安打時曾傳訊息恭喜他，同時預測王柏融「只要出現安打後面就會打開了」。

陳傑憲認為王柏融的實力絕對夠格挑戰日職，一開季只是因為壓力太大所以悶了幾場，連他自己看轉播都很緊張，更何況是站在日本球場的王柏融。「他上周打出鳥安後我有傳訊息恭喜他，自己在當球員也知道，有時候就差一點運氣，心態還是要靠自己摸索。不管是如何上壘，只要打出安打他後面就會打開來了。」

2014年中華隊拿下21U世界盃棒球賽冠軍，當時王柏融扛下先發第四棒，但前7打數都沒有安打貢獻，在對戰韓國隊得點圈有人的情況下打出逆轉三壘安打，當時還激動流下男兒淚，之後王柏融就猶如壓力釋放般越打越好。而王柏融挑戰日職也在打出內野安打後首展笑顏，像鬆口氣般表現越來越穩定。

陳傑憲對當時戰況依然印象深刻，認為王柏融在日職前幾戰雖表現不穩，但打出安打後運氣也會跟著來，表現自然會越來越好。相信他在異鄉只要摸索出調整心態的方法，一定還是一位頂尖打者。

(中時電子報)