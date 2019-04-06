◎時代：川普暫擱對台軍售 為完成美陸貿易協議

雖然先前傳出白宮已經默許向台灣出售60架F-16V戰機，但美國《時代》雜誌4日卻引述3名美方官員說法報導，川普政府已暫時擱置這項售台戰機計畫，直到美陸敲定貿易協議為止。若《時代》報導無誤，則意味至少在美陸舉行「習川會」敲定最終貿易協議之前，美國不太可能公布售台戰機計畫。

◎藍營總統初選陷僵局 吳朱、吳王、吳周會全延期

國民黨主席吳敦義近日原規劃陸續與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等有意投入黨內總統初選者，以及高雄市長韓國瑜一一會面；不過，先是「吳韓會」因韓國瑜即將訪美而延期，緊接著朱立倫要求公開會面遭拒，今再度透過新聞稿表示，若因種種因素不便公開會談，7日的會面就先暫緩。對此，國民黨中央證實，吳朱會、吳王會等將一併延期，未來將再安排適當時機會面。

◎電動自行車改裝歪風 交通部鎖定六都 聯合稽查

全台約有30萬輛合格的電動自行車，卻隨處可見改裝歪風，時速可輕易超過25公里，也導致電動自行車事故死傷人數逐年攀升，交通部擬與消保處、消基會、警政署聯合大稽查，首波稽查範圍鎖定六都。

◎陳文茜切除肺腺癌 休養2周今復工

陳文茜因罹患肺腺癌腫瘤，於上個月中向節目告假進台大醫院動手術，術後回家休養2周後於今（6日）進棚錄影。製作團隊透露，陳文茜術後狀況良好，除了不能太過勞累，也需要不時使用氣管擴張劑及氧氣之外，身體狀況都已經逐步恢復。

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(中時電子報)