桃園市政府積極推動幸福經濟學，讓大家體驗休閒農業區的特色，感受幸福的氛圍，舉辦的「2019年桃園彩色海芋季」自開幕以來，每日超過10萬人次造訪，不過卻有民眾迫不及待，在清晨未開園時不聽勸阻擅闖園區，市府也提醒民眾遵守園區規範，留下美好回憶。

「2019桃園彩色海芋季」自4日起至21日，長達近3周的展期，於大園區聖德北路與田溪路口舉辦， 今年兩大展區種滿各色的海芋和各種草花，還有9公尺的愛之船、幸福鐘等裝置藝術特色，美麗的景色令人目不轉睛，開幕首周碰上清明節連續假期，搭配無雨好天氣，短短2天就吸引了超過24萬名遊客前來賞花。

由於花海景致優美，卻有民眾民眾在開園前先行進入展區，會場工作人員上前勸阻，但該批民眾硬要闖入，讓工作人員相當無奈。市府表示，由於該批民眾在清晨7時就抵達，距離開源還有1個多小時，現場工作人員婉轉請民眾在外圍觀賞花卉，等開園後再入場，未料該批民眾卻仍強行闖入。

市府表示未來將會加派人手進行勸導與說明，且開園前對外通行之處都有做簡易防護，拉起的繩子上也都有標示。活動舉辦短短幾天，大致上秩序良好，僅有少數民眾會闖入簡易防護區內拍照，工作人員也都會在園區內巡視，發現違規情形立即勸導。

此外，因會場附近停車位有限，大園警方呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免造成交通壅塞，展區內如有發生任何狀況，民眾均可向會場內的機動派出所或巡邏員警請求協助。

(中時 )