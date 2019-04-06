2019節能補助在2月底公告，隨著南台灣氣候漸趨炎熱，加上節能補助針對冷氣、冰箱每台最高可達3000元，一般民眾住家汰換老舊家電及空調設備需求開始湧現，目前申請件數已逾5000件，金額約900多萬元，市府也簡化申辦補助程序，免附汰換現場照片，也將規畫36處回收站協助舊機回收，由於補助款有限，也呼籲民眾把握時間申請。

台南市政府指出，一般住家更換冷氣及冰箱補助申請，民眾只要檢附申請表、申請人身分證及金融存簿封面影本、領款收據、購買證明、台電電費單及回收證明即可。

目前市府也研議擴大便民措施，包含申請文件影本無須加蓋申請人印章、保證書卡遺失可檢附載明完整廠牌及型號的發票以替代，並因應台南住商混合情況，調整電費單用電認定種類，只要設備安裝地址為表燈用電或住商型簡易時間電價的住宅用戶場所都可提出申請。

換購冷氣、冰箱等設備時，民眾應認明「能源效率標示1、2級」之商品，除每台補助最高3000元外，每年正常使用下還能省下數千元電費，另外設備汰換補助計畫，除冷氣、電冰箱外，也包含服務業空調冷氣、空調系統冰水主機、T5／T8／T9老舊燈具、電冰箱及能源管理系統、停車場智慧照明等，受理時間至6月30日或至補助款用罄截止。

(中時 )