喜樂島聯盟今天舉辦「台灣人有權決定台灣前途 鄭南榕烈士殉道30週年紀念會」； 對於民進黨總統初選，喜樂島聯盟總召集人郭倍宏表示，希望民進黨能夠遵守民主自治原則，推出適當的候選人參與總統選舉。會中也提出聯盟主色「台灣青」，與傳統綠色區隔。

出席的時代力量立委徐永明說，很多人問時代力量要不要提總統候選人，「我們會看兩大黨在初選過程表現如何」，推出來的候選人能否堅持台灣主權立場；時力「絕對不是出來鬧事，也不會出來破局」，絕對以台灣整體利益出發。

郭也提到，今天的會議還有特別的意義，今天將宣布喜樂島聯盟的盟色「台灣青」，是在台灣海峽與台灣島嶼的這一線，百分百的藍與百分之五十的土地聯合成台灣青，「用台灣青與綠色做出區隔」；也要合唱盟歌「台灣翠青」。

郭倍宏說，傳統綠色陣營支持民進黨，民進黨主張維持中華民國在台灣的現狀，台灣青堅決主張台灣的前途必須由台灣人決定，喜樂島聯盟今天也提出代表歌「台灣翠青」，要推動成為台灣新國歌，也將制定新憲法、加入聯合國，讓台灣成為國際上其他國家認可的正常化國家。

主持人彭文正在會中提到，「有一群人跟我說，若（總統）蔡英文要代表民進黨，獨派推自己人，大家說好不好？」現場群眾大聲回應「好」。

民報創辦人陳永興說，他希望讓清流（意指前行政院長賴清德）戰勝韓流，但如果民進黨（初選）不是這樣的結果，台派面臨的重大挑戰，時力或者喜樂島要嚴正思考是否要推台派的候選人。

(中時 )