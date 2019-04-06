「台灣大王」王柏融今天繼續在東京巨蛋對陣西武獅，雖然所屬的北海道日本火腿鬥士以3比16慘敗，所得3分有兩分拜大王在5局下的二壘打所賜。王柏融此役4支2、2打點，本季打擊率首次突破3成，來到3成13。

王柏融在9局下第5打席（首打席四壞保送），正好與西武右投廖正磊上演本季日職首次「台灣對決」，結果大王在滿球數後擊出一壘滾地球，遭補位的廖正磊刺殺出局，成為此役最後一名打者，火腿也留下一、三壘殘壘。

王柏融5日演出日職生涯首次單場3安「猛打賞」，1局下雖在兩人在壘時打出二壘滾地球出局，但4下獲得四壞球，5下逮住今井達也的147公里內角速球，一棒打出右外野線邊落地的二壘打，送回壘上兩名跑者。

這也是大王連兩天敲出長打，但前一天是順勢打向左外野的相反方向，這次則展現絕佳的扭腰轉身速度，把內角速球拉到右半邊。8局下大王再接再厲，面對西武中繼投手齊藤大將，再揮出右外野安打，為日職生涯第3次單場2安以上。

不過火腿今天的假先發戰術失效，加藤貴之先發2局無失分退場，接手的金子弌大3局上就狂丟5分，第3任投手西村天裕更於5局上失掉7分，王柏融的2安、2打點無法動搖戰局。

西武打完8局以13分遙遙領先，9局下推出廖任磊關門，被大田泰示、中田翔揮出安打，讓王柏融得以第5次踏入打擊區。結果在1好3壞情況下，王柏融沒把握138公里速球，打成擦棒界外，最後將廖任磊的123公里滑球打成一壘滾地，沒能連兩戰演出猛打賞。

(中時電子報)