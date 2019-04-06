企業LOGO象徵公司品牌的精神與形象，你對時下哪些知名品牌留下深刻印象？ Google 谷歌、Nike 耐吉等國際品牌，透過廣告和商品大量穿透我們的生活視野，其LOGO想必大家早已耳熟能詳，但論及它設計的原始意涵，也許你就不了背後的深刻含義了，來看看《網路溫度計》盤點的這些企業LOGO，當初是怎麼設計出來的。

Google 谷歌

火遍全球、創意無限的Google公司，無人不知無人不曉，也因為品牌如此充滿可能性，設計師在設計LOGO時遂以色彩三原色「紅黃藍」作表現，但其中l怎麼是綠的呢？原來那代表Google公司上下不循規蹈矩，不愛墨守成規，永遠都有藍色加黃色變綠色的驚喜！

CHANEL 香奈兒。(達志影像/shutterstock)

CHANEL 香奈兒

舉世聞名的精品品牌香奈兒，你以為LOGO顧名思義是將品牌CHANEL字首拿來做設計嗎？錯！其實它是創辦人「Coco Chanel」在法國一處名為「Château Crémat」的城堡酒窖裡所畫的，且是以城堡圓頂作靈感，爾後才意外與品牌縮寫相同。

MITSUBISHI MOTORS 三菱。(達志影像/shutterstock)

MITSUBISHI MOTORS 三菱

相較其他LOGO設計，三菱算複雜得多，但認真拆解，其實也一目瞭然，像下方英文字組「Mitsu」，其實是日文「三」之意，至於「Bishi」指的是「菱角」，在日文中又有「鑽石」意涵。而上方三片菱形圖像，則採用集團創辦人岩崎彌太郎家族的三菱家徽，以及土佐藩家族的三葉橡樹家徽所設計，猶如光芒萬丈的鑽石意境與名稱可說相互呼應。尤其鑽石向來具有堅實、承諾、信賴、輝煌和成功表象，配上自信紅，品牌調性已不言而喻。

Nike 耐吉。(達志影像/shutterstock)

Nike 耐吉

這舉世無雙的超大運動品牌Nike，不僅據點遍佈全球，LOGO也觸及全世界各角落。不過你知道嗎？創造這個LOGO的人是名學生，叫做「Carolyn Davidson」，別看品牌大紅大紫，其實1975年設計當時他只拿到美金35元酬勞（約台幣1000多元），至於靈感則來自希臘勝利女神Nike的翅膀。

McDonald's 麥當勞。(達志影像/shutterstock)

McDonalds 麥當勞

LOGO如其名，麥當勞取用英文「McDonalds」的字首M當作識別標誌，並使用和麥當勞叔叔有相同配色的超鮮豔紅底黃字，以深植顧客心中，同時讓速食控站在遠方，就能立即找到麥當勞位置。但不瞞你說，麥當勞公司曾想把這LOGO換掉，所幸被心理學家Louis Cheskin力挽，聲稱LOGO顛倒過來如同女性乳房，可幫助父母潛意識相信孩子在麥當勞能擁有快樂童年！

(中時電子報)