600多位年輕人跟著靜思精舍法師，虔誠一念心朝山，過程中感受到一起朝著對的方向進行的感動。（圖／慈濟基金會提供）

楊依捷（左）與王宣方（右）首次承擔全台年輕人回到慈濟心靈故鄉的工作人員。（圖／慈濟基金會提供）

年輕人都有為社會付出的心，一個人的力量有限，匯聚眾多人的一念心，愛的力量就更大。（圖／慈濟基金會提供）

三步一拜的朝山考驗著耐力、體力，但最重要的是朝向心靈的那座靈山。（圖／慈濟基金會提供）

為迎接慈濟53周年慶，今（6）日一早600多位來自台灣各縣市的年輕人齊聚花蓮靜思精舍，透過朝山為天下祈求平安。這群年輕人利用4月6日、7日兩天假期，在靜思精舍朝山、體驗出坡、精舍巡禮、青年講座等活動，朝山過程中，年輕人感受到一起朝著對的方向進行的感動。

600多人中有的是大學就加入慈青社，有的是出社會後才參加慈濟活動，也有的是在慈濟活動以「鐘鼓齊鳴」演繹經藏的鐘鼓隊人員，他們除了在活動中付出，也在台灣發生災難時例如0206花蓮震災、0613豪雨、0823熱帶低壓水災等，前往災區投入關懷、協助清掃等服務。

來自台北的楊依捷與王宣方的家人都是慈濟志工，大學畢業後經常利用時間當志工，2016年加入中正紀念堂浴佛的鼓隊，首次承擔全台年輕人回到慈濟心靈故鄉的工作人員。

楊依捷是這次活動的協調組之一，是工作人員也是朝山人員，朝山後立刻到定點承擔「護法」引導入班。楊依捷表示，光想像三步一拜就覺得是挑戰，畢竟朝山的過程很長，但實際上，卻也是往內探尋心靈的過程。平時工作或辦活動時，在運籌帷幄中彼此都會遇到盲點，透過朝山過程，發現內心有更多需要學習的。

負責擔任這次活動紀錄的王宣方提及，當每個人一念心的虔誠、觸動了自己的心。王宣方表示，很難得有這麼多年輕人一起做對的事情、往對的方向前進，過程中有師父帶領著我們。朝山是朝自己的內心，過程中懺悔自己的身口意業，因為辦活動中難免會有一些需要溝通協調，過程的磨合需要懂得知足、感恩、善解、包容，希望用感恩的心祈求天下無災難。

楊依捷與王宣方表示，其實年輕人都有想為社會付出的心，但一個人的力量有限，當年輕人因為愛的磁場在一起，匯聚善的力量就更大。各縣市的年輕人都有共同一念心，邀約更多有心做好事的年輕人。

朝山隊伍中，邱偉源醫師在兩條朝山動線中默默關心著大家，邱偉源在1997年就讀慈濟護專(現為慈濟科技大學)時加入慈青社，跟著慈濟志工做慈善服務，目前自營中醫診所，經常利用機會投入慈濟人醫會義診。這次把握機會發揮自己專長，擔任這次活動的醫療團隊。

邱偉源表示，這群年輕的朝山隊伍中，雖然剛到花蓮時有少數幾位因為一早起床身體不適或中暑，到醫護站找他診療，但朝山過程中，人人都一心向前、沒有人身體不適。

慈濟基金會表示，2019年慈濟的主題是「感恩尊重生命愛 和敬無諍共福緣」，朝山是用最虔誠的心，表現出崇高信仰的一種形態，過程中培養謙卑、毅力，人與人之間若能相互敬重，社會必能祥和安樂。

(中時 )