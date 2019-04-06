35歲男子李聖光，去年1月2日酒駕違規跨越雙黃線，逆向撞死騎車欲返回部隊的19歲林姓現役軍人，警方查出，李2008年、2014年就因酒駕遭判刑，甚至害死女友，但未記取教訓，再度酒駕釀禍，基隆地院近期審結，依過失致死罪將李男判處有期徒刑6年6月。民事部分，法院再判李需賠林男雙親531萬多元。

檢警調查，李男平時經營夾娃娃店，2008年4月，酒後騎車載女友，行經中和板南路時違規闖紅燈，害女友摔死，當時酒測值也是0.66，被判拘役59天，事後還因此與女友冥婚，獲得不起訴；怎料2014年再度酒駕被三重警方查獲，酒測值0.82毫克，被判刑3月。

去年1月2日晚間，李在新北市汐止一家釣蝦場小酌，喝了6罐啤酒後，開車返回基隆六堵街的住處，行經工建路時，在轉彎道加速，並越過雙黃線逆向行駛，迎面撞上對向騎機車的林男，造成林頭部重創，機車漏油起火，林送醫不治。

林是家中獨子，為分擔家計，高中畢業後就選擇入伍服志願役擔任駕駛兵，沒想到，撞死人的李男後來竟僅以20萬元交保，讓人無法接受。

基隆地院審理後，認為李男在事發後有向林男的家屬下跪認錯，態度尚佳，但卻已是第2次酒駕害死人，且並未與家屬達成和解，依過失致死罪將李男判處有期徒刑6年6個月，全案仍可上訴。

民事部分，林男雙親因兒子是家中獨子，向李男求償594萬3474元，經法官審酌後，判處李男需賠償林男雙親531萬2367元。

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(中時 )