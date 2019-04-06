戶田惠梨香水手服扮15歲少女。(取自日網)

戶田惠梨香18歲演出彌海砂一角。(本報系資料照)

日本女星戶田惠梨香13年憑著在電影《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角爆紅，綁著雙馬尾的超萌扮相奠定她女神地位。然而現年30歲的她，日前為主演晨間劇《緋紅》宣傳，還曝光了劇中15歲少女扮相，只是網友負評連連，驚呼好像是懲罰遊戲。

戶田惠梨香日前為新劇宣傳，還特地穿上水手服，曝光了劇中15歲少女扮相，不過日本網友對於她的少女扮相吐槽不斷，「像大媽一樣了呢」、「即使不是顯老的人，也看得出時間的殘酷呢」、「大媽在玩cosplay」，感嘆當年那個風靡萬千少男心「彌海砂」真的回不去了。

(中時電子報)