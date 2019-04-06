因金錢糾紛酒後持刀刺死街友，被稱為「香腸伯」的何姓男子，經台北地檢署檢察官複訊後，以何所犯重罪及有逃亡之虞，向台北地方法院聲請羈押。

何某是於5日下午4時許，林姓街友拿錢還何，但在找零錢時發生口角，雙方大打出手被扭送警局，都被依違反社維法裁罰後，又回到公園東側迴廊，雙方繼續爭吵，何嫌抓狂持刀朝林上半身猛刺，造成對方出血倒地，經緊急送醫仍宣告不治，何則在逞凶後逃逸現場。

(中時 )