刺死街友香腸伯檢方聲請羈押 18:552019/04/06 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 刺死街友的香腸伯何姓男子經北檢複訊後，向北院聲請羈押。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因金錢糾紛酒後持刀刺死街友，被稱為「香腸伯」的何姓男子，經台北地檢署檢察官複訊後，以何所犯重罪及有逃亡之虞，向台北地方法院聲請羈押。 何某是於5日下午4時許，林姓街友拿錢還何，但在找零錢時發生口角，雙方大打出手被扭送警局，都被依違反社維法裁罰後，又回到公園東側迴廊，雙方繼續爭吵，何嫌抓狂持刀朝林上半身猛刺，造成對方出血倒地，經緊急送醫仍宣告不治，何則在逞凶後逃逸現場。 (中時 ) 也許您會感興趣 推薦閱讀 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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