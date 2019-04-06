解偉苓日前當導遊帶家人去日本。(雲凱工作室提供)

解偉苓出道十年、曾經出過兩張專輯，更以一首〈放逐愛情〉在YouTube創下300多萬點閱率，她2016年自費出完第二張專輯散盡百萬存款，曾萌生退意，這兩年接觸到舞台劇演出，讓她演出興趣也開始轉念，積極從事許多不同的表演工作。除了歌手的固定商演表演，還在師大亞洲流行音樂科技研究中心教唱歌、在Hit FM有固定節目當電台DJ、擔任在中天外景主持人，也開始嘗試當評審，「嘴上功夫」了得，3年來賺進百萬元。

她近日獲邀參加台日跨國音樂活動「日不落音樂節」表演，準備在13日獻唱宇多田光經典歌曲〈First love〉，還為日式連鎖豬排店演唱廣告推廣曲，原本就是日文系畢業的她，剛出社會時曾當過日文家教，加上很愛去日本旅遊，最近還當導遊帶家人去日本自助。儘管說得一口流利日文，不過解偉苓自爆在剛上大學時曾經因為愛翹課差點當掉全部學分。

已經33歲的解偉苓目前以工作為重心，對於結婚、生小孩這件事沒有多想；不過愛小孩的她最近因為受到周遭友人的影響，萌生凍卵念頭，「現在自覺體力比以前年輕時差很多，而且女生還有高齡產婦的問題，讓我想到凍卵這件事。雖然說生小孩不在計畫裡面，但因為我還是很喜歡小孩，所以今年有認真把這件事列入考慮！」

(中時 )