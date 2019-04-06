雲林縣崙背鄉種植洋香瓜50公頃，當地日夜溫差大，配合先進的栽培技術，品系多樣而有「洋香瓜故鄉」的美名，6日舉行一年一度洋香瓜節，果農們展售自家產品就像作品成果展，各家口感也不同，甜度最高達18度。

濁水溪畔盛產瓜類，崙背鄉夙負盛名的洋香瓜，這幾年果農在產銷班合作鑽研栽培技術下，孕育出香軟、香脆的高品質洋香瓜，躋身台灣高品質季節性水果禮盒之列。

今年洋香瓜節在崙背鄉千巧谷樂園舉行，適逢連續假期吸引不少遊客參觀，縣議員李明哲表示，崙背洋香瓜夙負盛名，目前有5個產銷班，在水果禮盒市場上有高知名度，清明節前後採收的洋香瓜，因日夜溫差大，甜度較高，吃洋香瓜現在正是時候。

果農表示，顧客喜歡的口感不一，大約七分熟就可採收，喜歡吃鮮脆的採收就可立即剖，喜歡香軟的放著後熟甜度更高，甜度最高可達18度。

縣府表示，在崙背公所、農會、農友多年來的努力下，已樹立洋香瓜故鄉美名，縣府也會積極打通銷售管道，以雲林良品之名為農民創造銷售佳績。

6日展售會上除有洋香瓜農特產品品嚐，還有各式各樣頂級洋香瓜禮盒販售，也有加工廠展示周邊產品酒精濃度16度的洋香瓜酒。

(中時 )