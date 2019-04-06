築夢者舞群在文化路跳街舞，舞藝高超，觀眾目不轉睛。（廖素慧攝）

街舞團體表演到位，獲得熱烈掌聲。（廖素慧攝）

嘉義市政府封街辦街舞活動，拚運動觀光經濟。（廖素慧攝）

街舞就是要在街上跳制霸街頭才最潮，嘉義市文化路6日下午封街，由世界街舞大賽5冠王的「築夢者」舞群與青少年朋友大跳街舞，群眾圍觀大小霸王鬥舞，掌聲加歡呼聲也響爆全場，勇媽市長黃敏惠帶入街舞運動拚觀光。

嘉義藝術節活動6日下午4時至5時30分封街，大跳街舞，就是要在街頭用舞藝爭霸，連續假期，文化路擠滿逛街人潮，吃喝玩樂，還能觀賞街頭小霸王們鬥舞，感受街舞的火熱氣氛，現場掌聲、尖叫聲不絕於耳，熱鬧滾滾。

勇奪5座R16世界冠軍的「築夢者」舞群壓軸表演，高超舞技、精采無比的編舞贏得全場歡聲雷動的激賞；幼稚園及國小小朋友的街舞則活潑逗趣，展現街頭小霸王的稚氣，也獲得滿場喝彩。

市長黃敏惠說，嘉義藝術節場場精彩，連續假期人潮聚集在文化路，市府特別把街舞運動帶進文化路，讓民眾逛街、吃美食的同時，也能觀賞嘉義市的街舞運動蓬勃發展，假日來嘉義市觀光，收穫滿滿。

文化局表演藝術科長蔡志賢說，嘻哈（Hip-Hop）文化起源於街頭（Street），藝術節活動將街舞帶回街頭，邀請在地街舞團體，從5歲小朋友到專業舞者當街表演，希望讓更多人感受街舞的動感，進而認識街舞文化。

(中時 )