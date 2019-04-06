國民黨2020人選難產，隨吳韓、吳朱、吳王會接連宣告破局後，這局「麻將」誰能胡，更令外界霧裡看花。不過，韓國瑜的心腹大將潘恒旭今（6）日以9字箴言「高築牆、廣積糧、緩稱王」解讀韓選不選，更爆可能在4月下旬後決定。

高市觀光局長潘恒旭日前被韓下封口令，如今過了清明終於解禁，他鬆口談韓選總統一事，以明朝皇帝朱元璋的9字箴言來解惑，潘認為，韓若要挑戰大位，必須做好「高築牆、廣積糧、緩稱王」這3件事，藉此累積實力。

潘也提到，「時機點」也相當重要，「金鱗豈是池中物、一遇風雲便化龍」，他話中有話以《風雲》為例，「當風雲來襲的時候，就會風起雲湧，所以，風雲不是靠等待來的，是創造出來的」。

不過，創造風雲的最佳時機點，大約會在什麼時候呢？潘直說，局勢來的時候，時代的大環境會自己幫你決定，他自己推測最快會在韓訪美行程結束回台後，屆時他如果決定，或被迫必須決定，時間點會落在4月下旬後。

國民黨2020競選人未明朗，潘恒旭指出，其實很簡單阿，「國民黨內誰能贏、就派誰打」，現在太複雜是因為有太多角力，相信只要透過時間，再複雜的事，「為了贏，都可以解決」。

曾幫韓從默默無名，到坐穩高雄市長寶座的潘恒旭透露，其實內部尚未正式討論過韓選總統一事，現在也不是合適時機，他認為就跟當初韓要選高雄市長一戰，一開始也不在規畫之內。

韓國瑜被徵召參選2020是否有望？他則以台北縣長周錫瑋為例，直說「有歷史軌跡可循」。潘指出，周錫瑋這兩天不斷提及，自己10年前與朱立倫爭出線參選新北市長，但當年朱民調較高，國民黨未經任何初選流程，就直接徵召朱，2016總統也同樣徵召朱參選。

潘恒旭認為，從周錫瑋的例子來看，「黨中央需不需要經過初選？其實未必」，但他也喊話，若局勢一直僵持下去，「真正的一軍無法出來選，久了一軍就會變二軍」，藍軍唯有團結一致，才能化解僵局。

另外，針對韓日前妙語稱「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，外界聯想這位「大的」是否為鴻海董事長郭台銘，郭也曖昧答「我不是小老鼠，我是大老虎」，留給各界自行腦補。潘恒旭則認為，市長說那句話沒特別含義，外界過度解讀，大家想太多了。

(中時 )