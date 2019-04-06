高雄市長韓國瑜聲勢看漲，無論到哪都是人群簇擁。不過有網友po出韓國瑜去年在高雄市一家餐廳孤單吃麵的照片，感慨說，可見韓國瑜剛選高雄市長時，處境是多麼艱難、難堪，看了不禁讓人心酸酸的。

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」直言，韓國瑜市長去年6月，自己一個人在吃麵，沒人理他，所以人有無限可能，十年河東、十年河西，不要瞧不起任何人！

另位網友在「韓國瑜總統網軍後援會」貼同張圖表示，這是韓國瑜尚未當市長時，在高雄市吃麵的照片，旁邊全無人跟隨，或當地的市議員陪同，沒有人支持他的言論，沒有宣傳文宣車輛，只用一瓶礦泉水一碗滷肉飯之姿，想喚起高雄市民的支持，想想當時韓國瑜當下的處境心境是如此艱難、難耐、難堪，如今他是藍軍捧於手掌心上的救世主。

網友說，高雄市民如此挺韓國瑜，必定是看到從未有一個市長如此勞心勞力、苦民所苦的一切作為。前幾天韓市長上任100天，他說好像做了3年一樣，可見壓力多大、多費體力，以致精神勞累。

底下大家紛紛留言說：「看這張相片會心酸。」、「我差點流淚了，人生就是奮鬥。」、「回想去年在大寮看到韓市長的競選看板時，我還問那是誰，先生跟我說，那個韓國瑜是軍校畢業的，他一定會支持他，雖然他應該不會當選。後來一次在興達港 第一次看到他，他看起來很熱情，雖然身邊沒有像現在那麼多人，我們很興奮的看著他一路寒暄，隔天他在某個議員的造勢場合，我們兩夫妻擔心沒人去支持他，默默地參加人生第一場議員造勢場。一路看到他從沒人理會到現在，很慶幸沒有支持錯人，未來不論他選市長或總統，依然一路支持！」

(中時電子報)