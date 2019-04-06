「2019新竹市兒童藝術節－風的運動場」今年為期4天，每日吸引逾6萬人次湧入，其中提供服務、諮詢的志工，是現場維護秩序能手，全場688名志工也成為「風的運動場」中最美的風景。

新竹市社會處指出，此次參與的志工從14歲到78歲者均有，其中超過65歲的志工有105位，學生則有408位，為志工主力。來自元極舞協會的許秀勤已78歲，和志願服務推廣中心的陳滄州，都趁身體還健朗時，回饋社會。

來自苗栗興華中學春暉社的學生趙之琦、林佳誼則同為14歲，為年齡最小的志工，均有興趣做有益於社會的事，因此主動報名，服務別人也使自己成長。承接新竹市志願服務推廣中心的至愛服務協會指出，每年市府活動均召集竹苗區的夥伴，自3月30、31日的是營運，及「風的運動場」正式活動共6天，亦有不少志工全程參與。

來自馬偕醫院志工李祖民、鄉土教師葉玉嬌、擔任保母的林信慧等均天天報到，而城市行銷處志工吳曉洋在園區科技公司擔任管理處長，擔任志工已有20年以上，她口條佳、待人和善，重大場合少不了她，也是兒童藝術節最佳志工模範生。

社會處指出，志工主要負責在9大遊具定點維護秩序及提供諮詢說明，參與者來自各大社福團體、竹苗地區高中等，由於志工參與，也使活動更順暢。

(中時 )