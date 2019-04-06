新市分駐所警員先將迷途老婦載回派出所安置。（劉秀芬翻攝）

迷途老婦兒子趕到派出所接回母親，再三感謝熱心警方。（劉秀芬翻攝）

台南市警察局新市分駐所警員康益昌、范正宏5日下午於轄區巡邏時，見一名老婦牽著單車在省道台一線新市段路旁行走，而且動作遲緩，兩人上前關切後發現老婦無法說清自己姓名與地址，經帶回警局休息並比對身分資料，終於找到婦人家屬，其兒子從高雄趕來接回母親，頻向員警道謝。

家住高雄市湖內區66歲蘇姓老婦，5日下午近17時許獨自一人牽著單車在省道台一線新市段路旁行走，因該老婦動作遲緩，頭戴遮陽帽且頭巾包緊緊的，當時執行巡邏勤務的康益昌、范正宏見狀主動趨前關懷詢問，老婦卻支吾其詞，表示自己叫「秀仔」住「內湖」，警方見其老婦似乎很疲憊便先行將其載回分駐所。

警員康益昌、范正宏先將老婦載返分駐所提供飲水及水果果腹，再多次詢問老婦姓名、年籍及電話，老婦總是斷片的回答警方的問題，范正宏以人臉辨視系統幫老婦查尋身分，但雷同的資料數10筆，經逐筆詢問比對後，發現其中有一筆資料非常有可能是老婦家屬。

范正宏電詢後，聯絡到婦人媳婦，但她卻不知道家人走失，范正宏要求家屬與警方相互加Line，再幫老婦拍照傳給家屬確認，結果對方馬上回訊「她是我婆婆」，老婦的兒子劉先生也立刻從高雄市湖內區趕來分駐所將母親接回，也頻向二位警員康益昌、范正宏握手道謝。

劉先生表示，4月5日是他母親生日，原本是要到家中附近廟宇拜拜，因他們夫妻倆在市場賣紅豆餅，只知母親在市場買完水果後就騎著單車離開，他們因忙著做生意沒發覺母親沒回家，更不知母親怎會騎車到新市，以前也未發生這樣的情形，對於警方積極熱心幫助走失母親返家，表示由衷感謝。

(中時 )