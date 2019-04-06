3年1科的「下營香、扛大轎」祈安繞境，6日一早從下營上帝廟前起駕，以民間傳說故事「董永與七仙女」為主題的陳姓的七鶴藝陣，三輪車隊全新整修，仙女服飾也是重新訂做。（劉秀芬攝）

3年1科的「下營香、扛大轎」祈安繞境，6日一早從下營上帝廟前起駕，許多信徒在上帝爺神轎經過時，趴跪在地上「稜轎腳」。（劉秀芬攝）

為期4天的3年1科的台南市「下營香」扛大轎祈安遶境系列活動，6日一早7點於下營北極玄天上帝廟前，由主委洪和全、下營區長姜家彬、立委陳亭妃燃放三門起馬炮後，神轎及陣頭起駕展開2天的祈安遶境，參加的陣頭逾200個，近9點才全部出廟門。

俗諺說「三月人是瘋媽祖，下營人是瘋犁轎」，指的就是每3年1科的「下營香扛大轎」大遶境，上帝廟主辦的下營香科已延續逾百年，是下營的地方大事，玄天上帝、六大姓氏角頭廟及友宮廟遶境出巡，藉此凝聚六大姓氏及各友宮廟向心力。

今年遶境隊伍由洪和全、下營區長姜家彬騎王馬帶領出發，許多參與宮廟推出傳統經典陣頭、藝閣，像是陳姓的七鶴藝陣，以民間傳說故事「董永與七仙女」為主題，三輪車隊全新整修，仙女服飾也重新訂做；洪姓義興堂觀世音收紅孩兒，也是憑藉著一張40年前老相片重新製作，讓不少看熱鬧的老人家喚起童年的回憶。

除了七鶴藝陣、觀世音收紅孩兒，還有姜林姓龍泰堂的龍陣、曾姓三省堂跳鼓花陣、什姓八仙龍鳳閣、大屯保安宮鬥牛陣、下營茅港尾天后宮前鋒哨角等等，隊伍綿延數公里，沿路信眾也擺香案、提供茶水點心，不少民眾排隊躦轎腳求保佑。為期兩天的遶境，7日的陣頭將更多更熱鬧，預計在傍晚入廟時達到最高潮。

洪和全表示，今年為了讓遶境慶典回歸傳統，因此沒有請鋼管車、電音車，為落實廟會優質化，廟方與下營區公所、麻豆警分局事前也開會協調，陣頭、神轎、隨行車輛配有垃圾袋，督陣人員與警方合作確保交通順暢，因此遶境非常熱鬧但井然有序，讓信眾留下深刻印象。

(中時 )