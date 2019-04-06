句句電爆陳吉仲，高金素梅8分鐘質詢網喊讚。(中天新聞提供)

對岸農產品訂單是政策性採購？農委會主委陳吉仲日前在接受高金素梅質詢時，遭批農委會變陸委會主委。陳吉仲今(6)在臉書指出，「我們要選擇走向中國，還是走向全世界？」台灣農產品輸陸占比太高，太依賴單一市場，會重創台灣農漁業。陳吉仲這番話，顯然是針對韓國瑜拿下對岸訂單，不以為然的回擊。

陳吉仲指出，為了推動臺灣農產拓銷國際，農委會做了許多的工作，包括輔導外銷供果園14,642公頃、辦理超過100場的外銷農民講習等，因而創下外銷佳績。去年我國的農產品外銷54.7億美元，創下20年來新高，成長幅度達9.8%，其中新南向國家的部分，也有14.4億美元，成長幅度達9.3%。

陳吉仲在貼文中提到，「強調在全世界的貿易佈局，是因為目前我國農產品出口中國佔總值的23%，是最大出口國，這顯示了一個警訊，就是我們的農產貿易太過依賴單一市場，太過依賴中國。……這些不是基於正常市場機制而來的採購，往往會為國內的農業經濟帶來負面的影響。」

以虱目魚為例，自2011年到2015年，中國透過上海水產公司與海魁水產公司，跟臺灣業者契養虱目魚，沒有任何一年實際出口的數量有達到契養量，甚至2015年契養2,160噸，最後實際出口只有19噸。

陳吉仲指出，這樣的政策性採購，不僅重創相信有訂單而投入的農漁民，也可能造成市場過剩而拉低價格，最後還是會對臺灣全體的農漁民造成嚴重的傷害。

他請大家支持農委會的農貿政策，我們應該要走向全世界的市場，包括中國市場，但不是指望中國單一市場。未來將加強開拓新南向、中東、俄羅斯、加拿大等新興市場，並持續深耕日本、美國、中國等主力市場。

陳吉仲的發文，在其個人臉書上得到網友的支持，但網友在媒體的留言則罵聲不少。網友直批，「誰都知道過於集中中國市場的風險，也不是韓國瑜出現才有，農委會過去幾年是死了嗎？」、「講這麼多，你把東西賣到全世界給大家看看啊，這不是農委會的工作嗎？如果農委會能夠把東西賣到全世界，還有必要這麼倚賴中國大陸嗎？」

近來台灣鳳梨、芭樂出現價跌問題，農委會最快做出的動作，就是向農民保證價格收購，對此網友質疑，「農委會對過剩農產品的保證價格收購，有符合正常市場機制嗎？算不算是一種政策性採購呢？ 會不會重創台灣全體農漁民呢？」

(中時電子報)