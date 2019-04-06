陳重羽在2017年中華職棒季中選秀會，獲統一7-ELEVEn獅隊第一指名選入，前兩年打擊成績都不錯，去年打擊率更有3成18，但全壘打卻遲遲未開張。

今年開季以來陳重羽打擊陷入小低潮，17打數只有2安打，今天對戰富邦悍將，對決久違先發的林晨樺在4局打出生涯首轟，終於突破開季低潮。

賽前陳重羽受訪時就曾表示正在找手感，守備方面也會多加強，蹲捕時也常和投手做溝通。今天對決富邦悍將，除了幫球隊率先打回首分之外，更在4局下半打出歷經336個打數後的生涯首轟。

(中時電子報)