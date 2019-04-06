朴寶劍帶超多禮物送給台灣的粉絲。(粘耿豪攝)

25歲韓國男星朴寶劍6日在台北舉行「Good Day」見面會，這是他第3度在台舉辦見面會，約5000位粉絲到場，吸金1800萬元。活動一開始朴寶劍深情演唱情歌〈I Like You〉，並用中文問候：「大家好，我是朴寶劍，好想你們。」

接著問答橋段，有粉絲請朴寶劍想像自己30歲、40歲、50歲會是什麼模樣，他認真回答：「希望30歲能變得更成熟，40歲希望能是好老公、好爸爸，相約50歲依舊會回來跟你們見面。」比出打勾勾的手勢跟台下粉絲們約定。

進行到粉絲福利「模仿男朋友」活動時，朴寶劍與3位幸運粉絲互動，重現戲劇《男朋友》的浪漫橋段，大方表示近距離借位親吻也沒關係，並分享自己跟劇中角色愛情觀的不同，「我可能沒有辦法像金振赫一樣直白的告白，我表達愛意時，會比較小心一點。」為了感謝粉絲，他準備了韓國的海帶湯、限定款應援棒、拍廣告穿過的衣服、球鞋、月曆跟年曆，共46個禮物送給中獎的粉絲們。

中場朴寶劍換上另一套衣服從觀眾席現身，邊唱歌邊和大家互動，他唱跳魂大發，放送超萌舞技和中文歌曲自彈自唱，本次見面會動用台韓共60位工作人員、6位舞者、舞台規格同演唱會等級，並開放全場購票粉絲擊掌福利，誠意十足。

(中時 )