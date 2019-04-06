62歲演員喜翔5年前以《菸蒂》獲得金鐘獎迷你劇集電視電影男配角獎，去年又以《阮氏碧花與她的兩個男人》獲得相同殊榮，戲外他的人生也十分戲劇化，與狄鶯姊姊狄玫未婚生下一子Benjamin，如今兒子已27歲，最近喜翔受訪談到當年當爸經過，他和狄玫分手後才發現鬧出人命，他將兒子抱回家起初連爸媽都不敢幫忙帶，自己只好硬著頭皮學幫兒子洗澡、餵奶。

因狄鶯兒子孫安佐去年在美捲入涉嫌恐攻風波，狄玫開記者會時才提到在美國有個20多歲、正在當醫生的兒子，喜翔隨後坦承自己是兒子的爸，兩人沒有結婚，分手主因是狄玫覺得他太花心，無法托付，兒子從小在美國長大，和名義上的「表弟」孫安佐完全沒見過面。

據《聯合新聞網》報導，喜翔回憶當年和狄玫分手後，才知道女方懷孕了4個月，兒子早產出生後，他便將兒子抱回家養，形容兒子當時看來又小又軟，「像壽桃又像忍者龜」，他的父母也不敢幫忙，自己只好開始學幫兒子把屎把尿，後來他將孩子交給住在美國的媽媽、姊姊幫忙帶，或許是長期缺乏相處，如今兒子已27歲，父子關係不好，問喜翔之後是否想花時間彌補？他無奈暗示應該很難，「或許等我不在了吧」。

(中時電子報)