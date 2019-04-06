不少年輕人高舉「2020年輕挺英」的標語表達支持蔡英文總統。（姚志平攝）

「2019總統府音樂會」6日在總統府前凱道舉行，七彩的燈光秀把總統府照耀得光彩奪目。（姚志平攝）

2019總統府音樂會今晚在凱道登場，一群由台大、政大、清大、東海、東吳等校大學生與畢業生組成的團體自發性在凱道前發起挺英行動，認為蔡英文過去4年的施政方向是帶領台灣更進步、更有希望，因此表達支持，希望蔡能通過初選、順利連任2020。不過，對於是否會支持黨內挑戰者賴清德，學生團體則表示「不評論」。

今年適逢總統府建築落成100年，總統府音樂會今在凱道前盛大展開，活動分別以「地之美」、「人之美」與「心之美」為題分隔不同演出橋段，包含乱彈阿翔、生祥樂隊、滅火器輪番上台演出，吸引數千民眾湧入凱道聆聽。

總統蔡英文、副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、外交部長吳釗燮、美國在臺協會（AIT）處長酈英傑與駐台使節均受邀出席。值得注意的是，現場也有一群由台大、政大、清大、師大及中山等大學生發起的行動，手持「2020年輕挺英」手舉牌，高喊「台灣前行尬到底，力挺改革老司機，我年輕，挺小英，支持蔡總統連任2020」表達挺英立場。

團體發言人、台大畢業生鄭小姐說，根據蔡英文這幾年的施政表現，他們認為蔡是台灣現階段，在同時面對改革及國家壓力下，最佳的國家領導人。她說，蔡英文上任後面對反對壓力，依然堅持推動婚姻平權、轉型正義、年金改革、司法改革等艱困議題。

鄭小姐也提到，面對中共日益升高的威脅，蔡英文堅定傳達「台灣共識」——拒絕一國兩制，並實際發展國防自主，對外重建日、美及太平洋國家的友好信任。他們也贊同蔡英文提升基本工資、減輕稅賦及推動長照，降低年輕人負擔，同時改善投資環境吸引外資、產業鏈在地化，創造更多就業機會。

鄭小姐說，現在內外多重挑戰使蔡英文面臨連任危機，但他們不希望台灣得來不易的進展因為選舉停滯甚至倒退，因此選擇以行動支持蔡，希望蔡英文通過黨內初選、勝選連任。團體在現場發放兩千份手舉牌，與民眾在晚間8點20分向舞台舉牌表達挺英訴求。

至於為何不支持賴清德？若賴清德通過初選是否會支持？鄭小姐指出，這群人只是因為共同支持蔡英文而聚在一起，所以他們的共同立場就是支持蔡英文、支持她連任，其他的問題他們沒有討論，就不評論。

(中時 )