現在正是賞櫻季節。(圖/加航提供)

公路旅行途中的野生動物。(圖/加航提供)

在加拿大、美國租車來場公路旅行，是越來越多遊客的旅行選擇，想到任何景點甚至城市，都能驅車前往，路邊看到喜歡的景色就能靠邊欣賞，還能在公路旅行的途中遇見野生動物，北美自駕樂活遊，加拿大航空正推出台北飛溫哥華來回機票含稅18,693元起，聖約翰堡21,909元起，驚喜價僅至4月7日23：59。

有著豐富景點、租車自駕皆方便的自駕公路旅行，已成為自由行旅客的最佳首選。除了北美駕車系統與台灣相同都是左駕外，台灣遊客也僅需備妥國際駕照與信用卡，就能輕鬆上路。

其中在溫哥華自駕公路旅行非常方便，近乎所有的租車公司都能以中文溝通，且從最基本的小車至大車皆一應俱全。可駕車前往全球票選最佳的最佳公園史丹利公園享受森林圍繞與芬多精的芬芳、固蘭湖島市集品嚐在地的新鮮食材與料理、漫遊在卡皮拉諾吊橋公園走過全世界最長步行吊橋，是北美自駕初體驗最佳的城市。

在北美絕大部分的機場中或鄰近地區，都會有不少的租車公司，有些租車公司提供免費的機場接駁車服務，因此行李搬運也不會是問題。由於北美的公路系統相當四通八達，加油站也非常方便，不同於台灣大多為人工加油，自助加油系統實際上卻比想像中簡單。

若不喜歡人多，喜歡享受愜意自駕的樂活感，且想親眼目睹野生動物，不妨前往聖約翰堡（Fort St John），從台北出發搭乘加拿大航空航班經溫哥華直達聖約翰堡，這個城市可是橫跨加拿大與美國、全球十大最美公路之一：阿拉斯加公路的起點。

從這裡駕車，可遊覽沿途小鎮外，駕駛途中時常有美洲野牛、黑熊、阿拉斯加山羊、麋鹿…等等野生動物相隨，是前所未有的驚喜體驗。行駛此公路必定勿忘造訪世界遺產地質公園湯伯雷嶺，可見到冰河時期的恐龍化石與足印，是許多家庭自駕旅行必訪之地。

今年夏季增班每週六日以夢幻客機從台北直飛溫哥華，全台唯一日間航班不紅眼。

台北(TPE)-溫哥華(YVR)經濟艙來回含稅 18,693元起，加拿大航空公司台北 (TPE) - 聖約翰堡 (YXJ) 經濟艙來回含稅21,909元起，亦有豪華經濟艙、尊享商務艙優惠價！驚喜價僅至4月7日23：59即截止。

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