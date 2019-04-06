外傳鴻海總裁郭台銘可能參選總統，郭台銘今天巧遇媒體，首度正面回應「沒有意願」，並坦言總統是最不好當、最辛苦的工作；有民眾拱他選2020，郭台銘也連回3次「沒有」。

郭台銘日前在臉書上貼出徵才公告，放上自己和美國總統川普說悄悄話的照片，引發外界聯想郭台銘可能有意願「從商轉政」。

根據中央社報導，郭台銘今天現身北投知名牛肉麵店用餐，許多民眾開心要求合影，還有民眾拱他選2020總統，郭台銘也隨即回應「沒有、沒有，沒有這回事」。

面對電視媒體詢問是否要「從商轉政」，郭台銘坦言，「當上那個位置（總統），是最不好當的工作，也是最辛苦的工作」，媒體追問「你有意願嗎」，他也強調「沒有意願」。

另外，高雄市長韓國瑜日前一句「老鼠咬拖鞋，大的在後頭」，外界解讀鴻海集團總裁郭台銘就是後面「大的」，郭台銘5日回應，自己不是小老鼠或大老鼠，「我是大老虎」，更增添想像空間。

但郭台銘今天解釋，他是虎年出生的，明年是鼠年，鼠年之後牛年，再來就是虎年，所以自比大老虎。

(中時電子報)