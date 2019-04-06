富邦悍將6日主場對戰統一7-ELEVEn獅隊，睽違3年沒先發的林晨樺今天只投3.1局，被打5支安打失5分，而統一獅靠著蘇智傑及陳重羽的全壘打奠定勝基，幫助潘威倫收下本季第2勝，以10比2大勝富邦，順利止住球隊4連敗的窘境，本季也終於在客場比賽獲勝。

本場比賽統一像猛獅甦醒般狂打12支安打展現火力，蘇智傑、唐肇廷、陳重羽及楊家維皆有雙安打的表現，其中蘇智傑及陳重羽雙雙炸裂，同時陳重羽達成生涯首轟，獲得本場比賽MVP。

嘟嘟潘威倫本季第2次先發就獲得統一獅「愛嘟嘟打線」火力支援，潘威倫主投5局被打6支安打，只失1分並投出1次三振，目前防禦率1.30。

統一獅先發投手潘威倫獲隊友火力支援，收下本季第2勝。（陳怡誠攝）

潘威倫退場後，由日籍投手知念広弥、王鏡銘接替再各投1局無失分，邱浩鈞8局遇亂流，3次保送加守備失誤，讓富邦追回1分，林其緯趕緊登板止血，最後由終結者陳韻文守住勝利。

而富邦悍將睽違3年久未先發的林晨樺今天只投3.1局，被打5支安打失5分，防禦率升至13.50。富邦全場共有6支安打但可惜沒串聯，只靠陳品捷、王正棠安打在第3局得分，並趁統一獅更換投手後失誤加保送再添1分。

陳重羽獲選本場MVP。（陳怡誠攝）

蘇智傑今日在第3局轟出兩分全壘打。

(中時電子報)