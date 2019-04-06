國民黨內總統初選爭議不斷，對於要求公開「吳朱會」遭拒，前新北市長朱立倫今要求7日會面先暫緩；國民黨中央也隨即宣告黨主席吳敦義決定延遲「吳朱會」，接續「吳王會」「吳周會」也一併延期舉行。對此，前台北縣長周錫瑋晚間批評，既然朱都同意「全力支持民調最高的」，那公不公開會面重要嗎？呼籲吳別因為朱的堅持，而延遲溝通時間。

周錫瑋指出，大家都會說「相忍為國、相忍為黨」，那現在有什麼好爭的呢？2018年的勝選，是國民黨的爭氣，還是百姓唾棄民進黨的爛？而在百姓將希望再度寄託在國民黨時，還有誰有資格要計較什麼？

他進一步說，既然朱立倫都同意「全力支持民調最高的」「那公不公開重要嗎？」10年前沒初選、沒公開，幾份民調資料擺出來，自己為了團結勝選，二話不說、無條件立即放棄連任，全力支持朱立倫，「真正的團結應該是無條件，不是談條件！」

周錫瑋也說，建議吳主席，現在應是在最快的時間，推出最強的總統候選人、組成最強的輔選團隊，讓國民黨2020年重新執政、國會過半，讓人民過好日子，不要因為朱立倫的堅持，延遲溝通時間；前立法院長王金平稱「客隨主便」，自己更以大局為重，願配合黨的規畫見面。

(中時 )