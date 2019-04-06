早已確定例行賽第2的台啤，6日輪休5名主力加上雙洋將，僅用替補應付本季例行賽最終戰，結果自然難逃遭到金門酒廠90比69痛宰命運，金酒不僅中止5連敗，排名也確定第5，不過金酒賽後卻關在休息室內快半小時才出來！

因為金酒執行教練吳俊雄相當不滿子弟兵表現，就算痛宰對手21分，總算拿下過完農曆年後的第2勝，吳俊雄認為整場比賽表現都很糟糕，所以才在休息室內痛罵球員快半小時，「我在乎的是比賽內容，這種糟糕內容我無法接受。」

「台啤為了找尋季後賽更多可用之兵，今天才用這種陣容應戰，反觀我們精銳盡出，上半場卻發生12失誤，下半場更有11次，我們不該出現這種狀況的，」吳俊雄說，「但這一勝確實很重要，畢竟也是我們在下半季的第2場勝利。」

如今確定排名第5，金酒在季後賽首輪的對手，將是7日裕隆與達欣之戰的勝隊，敗隊則會對上排名第3的桃園璞園，「最起碼我們不用首輪就碰上璞園，不管首輪到底對上誰，我們都須趕緊擺脫下半季低迷，趕緊確實修正球隊狀況。」

金酒6日以佐藍19分最高，塞勒17分、14籃板，盧冠軒13分，蘇奕晉12分，只是儘管首節派上雙洋將遭遇台啤全本土，打完首節，金酒竟然只以23比21領先，難怪吳俊雄賽後會如此生氣，期望可以真正罵醒金酒球員！

台啤除了塞瑟夫、愛德兩名洋將沒打，包含蔣淯安、周伯勳、成力煥、張羽霖、黃泓瀚等人也都缺陣，可是儘管打到讀秒階段大幅落後，台啤總教練周俊三仍在最後1分鐘內連喊3次暫停，目的就是想替還沒得分球員設計戰術。

「最後那3次暫停，就是希望能夠幫某些沒有得分的球員取分，可惜都沒成功，證明這些球員雖然努力，卻需了解自己不足之處，花上更多時間繼續苦練才行。」周俊三說。

(中時電子報)