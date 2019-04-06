大家看到照片，紛紛笑問「餅呢？我只看到車頭燈啊」 (圖／翻攝自爆廢公社)

高雄近來吹起觀光潮，許多遊客也都會特地前往逛街遊玩，一名男網友就在臉書分享一張旗山老街的蔥油餅攤照片，結果照片一PO後網友全歪樓了。

男網友在臉書「爆廢公社」PO照，直說「蔥油餅看起來不錯吃」，卻將照片聚焦在老闆娘身上，照片中這名老闆娘雖然戴著口罩，但仍看得出面貌姣好，加上穿著一襲黑色低胸洋裝，事業線展露無疑，瞬間吸引網友目光。

不少網友紛紛打趣「難怪會大排長龍」、「餅在哪？我只看得到車頭燈」、「你老婆在後面非常火」、「我已經去好多次了」、「誠意十足呢」。

(中時電子報)