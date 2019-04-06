旗山蔥油餅一張70卻大排長龍 一看老闆娘懂了 21:302019/04/06 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 旗山蔥油餅一張70卻大排長龍 一看老闆娘懂了 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大家看到照片，紛紛笑問「餅呢？我只看到車頭燈啊」 (圖／翻攝自爆廢公社) 高雄近來吹起觀光潮，許多遊客也都會特地前往逛街遊玩，一名男網友就在臉書分享一張旗山老街的蔥油餅攤照片，結果照片一PO後網友全歪樓了。 男網友在臉書「爆廢公社」PO照，直說「蔥油餅看起來不錯吃」，卻將照片聚焦在老闆娘身上，照片中這名老闆娘雖然戴著口罩，但仍看得出面貌姣好，加上穿著一襲黑色低胸洋裝，事業線展露無疑，瞬間吸引網友目光。 不少網友紛紛打趣「難怪會大排長龍」、「餅在哪？我只看得到車頭燈」、「你老婆在後面非常火」、「我已經去好多次了」、「誠意十足呢」。 (中時電子報) #旗山 #蔥油餅 #老闆娘 也許您會感興趣 推薦閱讀 色男網約援交「舔弄半套」卻約到警 法官這樣判 20:512019/04/02 生活 買米糕要一點辣 老闆真的給「一點」 00:012019/04/03 生活 手機跳槽看這邊 旗艦機實拍評測 04:102019/04/03 生活 6÷2（1＋2）＝？百萬網友全答錯 12:052019/04/03 生活 惡搞小英照被馮世寬告 造假男嚇：部長大人有大量... 21:512019/04/03 生活 噁男新招騷擾 問：你捐血我捐精？ 20:212019/04/04 生活 目睹男窺妻洗澡 夫竟冷靜拍照分享 20:332019/04/04 生活 罵鄭孟洳「又肥又醜」 警2天逮人 11:332019/04/05 生活 陸科學院：人類首張黑洞照片 在最後「沖洗」 13:292019/04/05 生活 本土劇女星床戰小王 啪啪啪完...下一幕驚呆 21:122019/04/05 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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