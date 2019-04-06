網上瘋傳張馨月床照。(取自微博)

網上瘋傳張馨月床照。(取自微博)

39歲香港一線小生林峯去年與吳千語5年情斷，女方被爆其實早在分手前，就已背地搭上身家比林峯還雄厚的百億富三代施伯雄，即便林峯百般挽留，依舊喚不回變了心的女朋友。幸好林峯後來又找到幸福，與小11歲大陸嫩模張馨月擦出愛火，兩人交往不到1年，林峯就把小女友帶回福建返鄉祭祖，疑似好事近。但就在此時，網路上卻突然瘋傳著張馨月私密床照，引發外界無限遐想。

擁有火辣D奶身材的大陸嫩模張馨月，因為與林峯交往知名度大開，然而日前網路上卻瘋傳她2張私密床照。照片中張馨月疑似半裸圍著被單躺在床上，不僅下身開腿處露出謎樣黑影，還開心比出勝利手勢，引發網友無限遐想，驚呼「這是開完房的事後嗎？」

其實林峯演藝事業成功，情路卻相當坎坷，除了疑似遭前女友吳千語劈腿狠甩，還曾被另一前女友、大陸辣模潘霜霜公開兩人床照，讓他毫無防備地完事睡相全曝光。

(中時電子報)