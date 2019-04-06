丁噹火辣勁歌熱舞。(相信提供)

鼓鼓。(相信提供)

宇宙人小玉。(相信提供)

宇宙人方Q和阿奎。(相信提供)

丁噹睽違三年發行新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，所屬相信音樂斥資500萬元替她舉辦一連四天的「非樂不可 非你不可」春日音樂祭，6日邁入第三天，也是丁噹的新歌演唱會 ，她以露腰、馬甲線的西裝長褲造型壓軸現身，還在歌迷聲聲呼喚下脫去外套，上半身僅穿短版背心，扭腰擺臀高唱新歌〈野獸〉，性感指數破表。

丁噹除了獻唱新歌，還不忘飆唱多首經典歌包括〈猜不透〉、〈好難得〉、〈手掌心〉等，一連兩小時的新歌演唱會雖是免費，仍比照大型演唱會的規格打造，讓粉絲聽得相當過癮。

她5年前從小巨蛋舞台跌落，摔傷了尾椎，她表示一直到近日才能對當時的意外坦然面對「我那時很不好」；她去年接演音樂劇《搭錯車》，強迫自己面對心底最脆弱的地方，今晚在劇中飾演她爸爸的王柏森到場欣賞，她在台上哽咽向王道謝：「那時候他跟我說：『女兒，你已經住進我心裡了。』我自己的爸爸都沒有這樣跟我說過。」講到這裡再也忍不住澎湃情緒淚崩。

今由宇宙人打頭陣，鼓鼓、魏嘉瑩、黃奕儒、蕭秉治接連登場。宇宙人目前正投入新專輯的前置，今除了演唱〈我們的探險計劃〉、〈你以為〉、〈那你呢〉等歌，還獻唱新單曲〈一桌菜〉，主唱小玉去年底和「小周迅」林映唯分手，他今抽月老籤，告白成功指數只有39分，但他笑稱自己從來不主動告白，沒什麼影響，阿奎則自爆曾到演唱會附近的百貨公司檢測肌膚年齡，自豪看起來很年輕的他測出來竟是38歲，讓他傻眼。

同樣也忙著籌備新專輯的鼓鼓，二天都來春日音樂祭打卡報到，力挺丁噹回歸樂壇，還演唱〈我不壞你不愛＋嗯哼〉、〈繽紛了每一天〉、〈不會愛就別愛〉、〈乎乾〉，他表示最近籌備專輯還讓他開始反思自己存在的意義；四天全勤的蕭秉治，歌單準備不同小驚喜，除了演唱千萬點擊歌曲〈愛過你有多久就有多痛〉、〈我還是愛著你〉、〈偷偷的〉、〈我好想好想你〉，還不忘獻唱〈射手〉大跳「射手舞」，炒熱現場氣氛。

(中時 )