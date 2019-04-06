新聞龍捲風

民進黨蔡賴之爭仍擺不平，民進黨現在的選戰布局，第一個是先搞定賴清德，因為蔡英文總統絕對不會跟賴互比民調，或跟他電視辯論。名嘴張友驊爆料說，2020對戰藍軍，民進黨擬出4個可能對手，也就是一韓二郭三朱四王。

張友驊在中天政論節目《新聞龍捲風》上指出，2020民進黨對戰藍軍有一份名單，也就是他們未來可能的對手，第1個是高雄市長韓國瑜；第2個是曾和韓國瑜直播的企業老董；第3個是前新北市長朱立倫和前立法院長王金平。換句話說，朱立倫和王金平的變數 是放在民進黨預判的後面。

至於韓國瑜為何4月5日不和國民黨主席吳敦義見面？張友驊點出，原因很簡單，因為這是國民黨的問題，若跟韓國瑜談好，再去勸退朱立倫和王金平，如此一來，朱立倫恨的是吳敦義還是韓國瑜？當然是韓國瑜，所以韓國瑜認為，不妨先聽聽朱立倫跟王金平的意見，其中可能會改變立場的是朱立倫，朱立倫態度非常清楚，進入初選就沒有徵召，進入徵召就沒有初選，因此吳敦義面臨最困難的是，如何勸退王金平。

(中時電子報)