旺福4日在西門河岸留言舉辦「我小的時候都去看旺福」演唱會，有感於小民和推機都升格當爸媽，再加上不少他們的粉絲也都成家立業，因此這回演唱會主打「親子友善」演出空間，特別安排爸媽歌迷帶小朋友來，6歲以下免費進場，庾澄慶（哈林）還送上4桶乖乖桶致意，要「不乖的旺福吃了就乖乖。」
鼓手肚皮日前練團時，原本只是開玩笑拿「尖叫雞」打鼓，沒想到放在歌曲裡竟意外的有效果，正式演出當天他也真的拿了尖叫雞上陣打完一首歌，讓台下小朋友全都笑翻。此外，他們這次有特別安排親子座位，事先也提醒家長要替小朋友準備耳罩，避免音量過大傷害耳膜。
旺福這次設定的歌單大多為已經很久沒唱的歌曲，由於他們早期在演出時是採「無極限」式表演，也不會管體力夠不夠，但事隔多年再次演出，體力早已大不如前，讓主唱之一的瑪靡笑說：「我們幹嘛要開這種歌單！」小民隔天還全身腰痠背痛。
旺福今年將持續推出新作品，由於小民和推機身為人父人母，因此他們決定今年的音樂要走「親子友善」路線，打造大人小孩都能聽的音樂，儼然要成為「親子界天團」，他們也將在下週開始錄製節目。
(中時 )
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