今年37歲的統一獅土投潘威倫今年以先發角色出賽，前役對戰Lamigo桃猿雖被打兩支全壘打，但順利拿下首勝。今天再戰富邦悍將成為幫助球隊止住4連敗的功臣之一，飆出145公里速球成功拿下第2勝。嘟嘟賽後點出隊上年輕捕手陳重羽在搭配球路上幫了他大忙。
6日統一獅客場對戰富邦悍將，派出老將潘威倫先發主投5局被打6支安打，只失1分。他自認今日的低角度球都控制到位，投得比上次首先發更順利。
不過談到身體狀況，潘威倫坦言：「投到比賽中間左邊肩頸有些緊，有和投手教練討論身體狀況，若有問題會交給牛棚投手，因此今天只投5局(70顆球)就先下場休息。」
嘟嘟另外提到對於久沒固定先發，在中間休息日的空檔調整有些陌生，但調整完今天出賽，熟悉的感覺又回來了。同時提到今日打出首轟的捕手陳重羽，搭配上的配球和想法都很不錯：「和陳重羽搭配很順，他在搭配上幫我很多忙。」
(中時電子報)
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