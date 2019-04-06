演員群。（三立提供）

三立台灣台《戲說台灣》開播至今18年，是全台最長的古裝系列電視劇，多年來《戲說台灣》收錄了上百個地方傳說軼事，收視傲視全國，每日都名列全國收視綜合排行前五名、節目每日收視觀眾平均達55萬人、觸及觀眾更達90萬人以上。

《戲說台灣》也是台劇演員搖籃，培育出許多小生小旦包括李燕、陳小菁、吳婉君、張維錫、丁力棋、林佑星、陳子強及秦楊、苗可麗、星卉等都參與演出。該系列邁入4000集，特別製作「聖王公傳奇」，今（6日）劇中主要演員包括陳子玄、溫哲軒、林吟蔚、陳慧娥母女檔、蔡聖偉，及導演黃仲裕，親赴埔心牧場舉辦「歡慶4000集粉絲見面會」活動。

5年沒演戲的林吟蔚，這次跟媽媽陳慧娥在「聖王公傳奇」中飾演母女，由於安迪過世不久，大家都很關心他們的經濟狀況，陳慧娥表示還要繼續努力，其實她現在偶爾還是會夢到老公安迪，因為太想念他了，但因為現在都有工作，會分一點心，目前和女兒林吟蔚全力在演藝圈衝刺，她表示因為這是熟悉又喜歡的工作，畢竟跟在安迪身邊30多年，對演藝圈熟悉，老朋友會互相幫忙鼓勵，所以工作是快樂的。

林吟蔚目前除了歌唱、演戲、網拍，並朝服裝設計發展，因網拍市場飽和，錢難賺，所以計劃過不久之後會有自己的品牌上市，對於爸爸的離開，她心酸的表示：「雖然從小很獨立，但總覺得心中少了一塊。」

(中時 )